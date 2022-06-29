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لبنان

في هذه البلدة... قرار متعلق بالعمال السوريين

Lebanon 24
29-06-2022 | 05:25
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صدر عن عن بلدية معركة، البيان التالي:
الأهل الأعزاء،
الاخوة السوريون،
نظرا إلى الظروف الراهنة وحساسية الوضع الأمني،يمنع منعا باتا تجول الأخوة السوريين من الساعة التاسعة مساء حتى الساعة السادسة صباحاً، وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة
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كما نرجو من الأهل الكرام إبلاغ شرطة البلدية عند حدوث أي مخالفة وعدم التصرف بشكل فردي منعًا لأي إشكال ولحسن تطبيق القرار أعلاه .
ملاحظة: على أصحاب المصالح التي يعمل فيها موظفون من الأخوة السوريين التي تقتضي تأخرهم -للضرورة- بعد هذا التوقيت  مراجعة البلدية / قسم الشرطة لأخذ أذونات خطيه لعمالهم".
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