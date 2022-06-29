28
o
بيروت
36
o
طرابلس
27
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
27
o
النبطية
25
o
زحلة
33
o
بعلبك
21
o
بشري
28
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
قبلان: هناك لعبة خطيرة تطال جذور البلد وطبيعته الديموغرافية
Lebanon 24
29-06-2022
|
05:45
A-
A+
photos
0
A+
A-
صدر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان البيان الآتي: "بكل مرارة أقول: هناك لعبة خطيرة جدا تطال جذور البلد وطبيعته الديموغرافية وسط هجرة كبيرة جدا، فيما الطبقة السياسية تتباهى بكرسي هنا كرسي هناك ومن تحتها مركب لبنان يغرق".
Advertisement
اضاف:"وفقاً لحسابات الربح والخسارة يجب على القوى السياسية أن تفهم أنّ الناس تصارع من أجل البقاء وتهاجر عبر مراكب الموت وهناك أرقام صادمة حول عدد العائلات المهاجرة وسط إصرار أميركي على اللعب بملفّ النزوح وغيره لغايات أمنية وديموغرافية وإغراقية وإنهاكية وكارثية، والمطلوب إعلان النفير العام لإنقاذ البلد والأجيال والعائلات اللبنانية عبر حماية الأسواق واليد العاملة والتعليم والصحة وإنعاش الاقتصاد بخاصة أنّ الهجرة تبتلع خيرة شباب لبنان وعلى وشك ابتلاع لبنان كلّه"،.
وختم:" أقول للمسؤولين اللبنانيين: دققوا جيداً في عمل مفوضية اللاجئين في لبنان واتهموها لأنّ من يريد إنقاذ لبنان لا يتركه للغرق. وللطبقة السياسية أقول: يجب الانتباه جيداً إلى البيئة الإقليمية الجديدة لأن هناك مشروعاً عدوانياً جديداً من باب عسكرة المنطقة وصهينتها لقلب الموازين ولبنان في عين العاصفة، ما يفرض حماية مصالحه الاقتصادية والأمنية بخاصة غاز قانا، وأخشى ما أخشاه أن تخرج مقرّرات القمة العربية في الجزائر ببيان أشبه بالصراخ بين المقابر وسط منطقة تعيد تجميع نفسها بخلفية ناتو عسكري أمني هدفه إغراق المنطقة بالصهيونية الأوسطية الجديدة".
المصدر:
الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خدمة إنترنت الـ500 ميغابايت.. إليكم سعرها بعد 1 تموز
Lebanon 24
خدمة إنترنت الـ500 ميغابايت.. إليكم سعرها بعد 1 تموز
13:39 | 2022-06-28
28/06/2022 01:39:42
Lebanon 24
Lebanon 24
"دولارات" ستعودُ إليكم قريباً.. إنتظروا وتابعوا هذا الأمر!
Lebanon 24
"دولارات" ستعودُ إليكم قريباً.. إنتظروا وتابعوا هذا الأمر!
14:32 | 2022-06-28
28/06/2022 02:32:14
Lebanon 24
Lebanon 24
التوتر يزدادُ في الحنيّة - صور.. إليكم آخر التطورات الميدانيّة
Lebanon 24
التوتر يزدادُ في الحنيّة - صور.. إليكم آخر التطورات الميدانيّة
11:26 | 2022-06-28
28/06/2022 11:26:34
Lebanon 24
Lebanon 24
رسائل وأموال تصلُ إلى المواطنين.. ما قصّتها؟
Lebanon 24
رسائل وأموال تصلُ إلى المواطنين.. ما قصّتها؟
11:44 | 2022-06-28
28/06/2022 11:44:48
Lebanon 24
Lebanon 24
اشتباكات مسلحة في منطقة جنوب صور.. ماذا يجري؟
Lebanon 24
اشتباكات مسلحة في منطقة جنوب صور.. ماذا يجري؟
10:55 | 2022-06-28
28/06/2022 10:55:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
07:39 | 2022-06-29
الرئيس ميقاتي تابع ملف القطاع العام... وإقتراحات لحل الأزمة المعيشية للموظفين
08:00 | 2022-06-29
عادة قديمة تعود... وتحذيرات جدية!
07:30 | 2022-06-29
السياح يشكون من هذا الأمر!
07:00 | 2022-06-29
"الجيم" أيضاً بالدولار!
10:15 | 2022-06-29
بخاري: العلامة السيد علي فضل الله مرجعية علمية وفقهية
10:05 | 2022-06-29
ماذا قال وزير التربيّة بعد إنتهاء اليوم الاول من امتحانات الشهادة الثانوية؟
فيديو
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
13:16 | 2022-06-25
29/06/2022 17:54:55
Lebanon 24
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
02:00 | 2022-06-25
29/06/2022 17:54:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-06-23
29/06/2022 17:54:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact