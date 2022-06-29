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لبنان

نقابة المهن البصرية كرّمت وزير الصحة وأطلقت الإفادة الرقمية

Lebanon 24
29-06-2022 | 06:19
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زار وفد نقابة المهن البصرية وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور فراس الابيض، وقدمت له النقيبة نسرين الاشقر درعاً تقديرية عربون شكر  وتقدير لجهوده في الاسراع في إصدار الطابع المالي، وتشكيل اللجنة المكلفة متابعة إصدار أذونات مزاولة المهنة التي من مهامها دراسة جميع ملفات الزملاء لكي يصار إلى تصنيفها من قبل الوزارة.
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ضم الوفد النقيب السابق أحمد شري ، نائب الرئيس سامي البنا ، أمينة السر جهاد أبي حيدر وعضو هيئة المكتب فيكن ديشجكيان.

وفي سياق الزيارة ،وفق بيان عن النقابة، تمّ إطلاق الإفادة الرقمية التي يمكن أن يحصل عليها كل من تصنفه وزارة الصحة فاحص نظر، "وتعتبر هذه الافادة الرقمية بمثابة حلم يبصر النور بعد سعي الإختصاصيين في قياس النظر لسنوات عدة لتحقيقه".

اضاف البيان:" تم التنسيق مع الوزير الابيض على طريقة عمل اللجنة المكلفة من قبل وزارة الصحة متابعة ملفات إصدار إذن مزاولة المهنة".

وهنأ وزير الصحة بدوره، اللجنة على ما قامت به حتى تاريخه .
المصدر: الوكالة الوطنية
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