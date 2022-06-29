مذكرة تعاون بين "السيدات القياديات" وجامعة "الكسليك"

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نظمت "جمعية السيدات القياديات" أمس ،ورشة عمل مع رجل الأعمال كارلوس غصن، بعنوان "دور المرأة في النهوض الإقتصادي للبنان"، تبعها توقيع مذكرة تفاهم استرايتيجة مع جامعة الروح القدس - الكسليك ممثلة برئيسها الاب طلال الهاشم.وأشار بيان للجمعية الى "ان الورشة هدفت الى الاستفادة من خبرة غصن العالمية في مجال الأعمال وتطوير الشركات وحسن إدارتها ونقلها إلى المرأة اللبنانية التي ليست بعيدة أبدا عن هذه النجاحات".رسلانوتحدثت رئيسة الجمعية السيدة مديحة رسلان، مستهلة كلمتها بشكر "السيد غصن على تخصيص الوقت لهذه الندوة ونقل خبرته إلى الحاضرات والحاضرين"، وقالت :"نستقبل كارلوس غصن اليوم، لأننا أمام محطة تاريخية في لبنان تسمح للمرأة القيادية أن تشارك بإعادة نهوض اقتصاد هذا البلد. كما يسرنا الإعلان عن اطلاق برنامج She Leads التعليمي".وعرضت رسلان على نتائج الدراسات التي قامت بها الجمعية "التي تضيء على أهمية حجم ودور المرأة في الاستثمارات وسوق العمل. وسوف تشمل وضع خطة ترتكز على وقائع لتوسيع مشاركة المرأة القيادية بالاقتصاد اللبناني وإطلاق فرص استثمارية جديدة لتحسن الناتج القومي المحلي الذي تراجع بنسبة 50 في المائة في الفترة الماضية".غصنبدوره كارلوس غصن، أشاد بدور "السيدات القياديات"، شاكرا هذه المساحة التفاعلية، وواعدا بوضع كل إمكاناته لدعم الجمعية ومدها بالخبرة الكافية لتطوير قدرات المرأة اللبنانية".وحضر اللقاء عدد من الفعاليات والهيئات الاقتصادية ورئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي شارل عربيد وعدد من الصحافيين والخبراء.مذكرة تعاونوفي الختام، تم توقيع مذكرة تعاون لشراكة استراتيجية بين "جمعية السيدات القياديات" وجامعة الروح القدس الكسليك ممثلة برئيسها الاب طلال الهاشم لإطلاق أول برنامج من نوعه، هدفه وضع المرأة على خريطة الأعمال والاستثمار ويعطيها القدرة والمعرفة التقنية لتنافس وتحسن من قدراتها لدعم الاقتصاد ورفع الناتج القومي المحلي.