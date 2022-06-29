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لبنان

أين تذهب "ربطات الخبز"؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
29-06-2022 | 06:45
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تستمر أزمة الطحين المدعوم وتستمر معها "الطوابير" المنتشرة عند أبواب مختلف الافران في كل المناطق اللبنانية.
وفي هذا الإطار، أفادت المعلومات أن  بعض العائلات من النازحين السوريين تقوم بتوزيع أفرادها على مختلف الافران في المنطقة التي تقطن فيها. وبعد حصولها على عدد من ربطات الخبز تعمد إلى استهلاك واحدة منها وبيع البقية في السوق الموازية.
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