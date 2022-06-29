ماذا قال ميقاتي عن التشكيلة الحكوميّة التي قدّمها لعون؟

وقال ميقاتي لـ"الجديد": "ما قدمته للرئيس عون هو تبديل وزاري، "وما الكل"، ولم يكن هناك من تواصل مع رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل سوى خلال الاستشارات وبأمور عامة".

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أعلن الرئيس المكلّف نجيب ميقاتي أنّ "قرار تقديم التشكيلة اتخذته ليلاً، وبخط يدي بعد ان تعفف الجميع عن المشاركة، واصبحت الخيارات ضيقة".