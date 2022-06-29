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لبنان
"الجيم" أيضاً بالدولار!
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
29-06-2022
|
07:00
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تشهد النوادي الرياضية في هذه الفترة إقبالا كثيفا لا سيما، في ظل عدم تمكن العديد من اللبنانيين من السفر والسياحة في الخارج كما كانوا يفعلون قبل الأزمة عام 2019. وأصبحت النوادي تحتوي على مسابح الأمر الذي يستفيد منه المشترك مع ارتفاع أسعار الدخول إلى المنتجعات البحرية.
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ومعظم النوادي أصبحت تسعر اشتراكاتها بالدولار وتتفاوت الأسعار في ما بينها، فيتراوح سعر الاشتراك الشهري ما بين 40 و85 دولاراً مع وجود عروض لاشتراكات لـ 6 أشهر أو لسنة ويرتفع السعر إلى اكثر من 100 دولار في حال شمل الاشتراك السباحة.
أما أسعار الجلسات الرياضية الخاصة التي يُشرف عليها مدرب متخصص فتتراوح ما بين 300 و400 دولار بحسب عدد الجلسات.
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