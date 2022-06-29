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لبنان

بيان لـ"التقدمي"... هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
29-06-2022 | 07:02
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وجّه الحزب "التقدمي الاشتراكي" في بيان، أسئلة للحكومة السابقة والراهنة. وقال: "لماذا أغفلتم إقرار الدولار الجمركي، الذي كان من شأنه أن يوفّر مداخيلاً يمكن استثمارها في دعم الموظفين بالحد الممكن فوق رواتبهم المعدومة؟"
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وأضاف: "هل مَن يخبر الناس عن تلك البطاقة التمويلية التي وُعدَ بها ذوي الدخل المحدود والفقراء، ولم يلمس منها أحد أي نتيجة؟ لمن ذهبت؟ وكيف؟ ولماذا لم تعطَ لموظفي القطاع العام؟ أو لعناصر الدفاع المدني؟"

 
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