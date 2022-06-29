بيان لـ"التقدمي"... هذا ما جاء فيه

وجّه الحزب "التقدمي الاشتراكي" في بيان، أسئلة للحكومة السابقة والراهنة. وقال: "لماذا أغفلتم إقرار الدولار الجمركي، الذي كان من شأنه أن يوفّر مداخيلاً يمكن استثمارها في دعم الموظفين بالحد الممكن فوق رواتبهم المعدومة؟"

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