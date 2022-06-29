عادة قديمة تعود... وتحذيرات جدية!

عادت عبارة "ممنوع الدخول من دون كمامة" الى واجهات وابواب المؤسسات والمحلات التجارية، مع تجدد الموجة الجديدة من كورونا وارتفاع عدد الاصابات اليومية.

وتحذر اوساط طبية من ان المتحور الجديد سريع التفشي والعدوى ما يشيع اجواء من القلق مع بدء توافد المغتربين من الخارج.

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