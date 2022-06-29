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لبنان

أوقفته القوى الامنيّة بالجرم المشهود في بيروت... وهذا ما كان ينوي فعله!

Lebanon 24
29-06-2022 | 07:19
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صـدر عـن المديـريّة العامّـة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّـة البلاغ التالي:

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت لمكافحة عمليات سرقة الدّراجات الآليّة، بعد أن كَثُرَت هذه العمليات في الآونة الأخيرة ضِمن مختلف مناطق العاصمة.
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نتيجة الاستقصاءات والتحريّات المكثّفة، تمكّنت إحدى دوريّاتها بتاريخ 26-6-2022، من توقيف أحد المشتبه فيهم، بالجرم المشهود، أثناء محاولته سرقة دراجة آلية، ويُدعى:

ه. أ. (من مواليد عام 1989، سوري الجنسية).
بتفتيشه، عُثر بحوزته على كميّة من حشيشة الكيف، ساعة يد ثمينة (رولكس)، خاتمين و/3/ أقراط، وهاتفَين خلوييَن.  

أودع الموقوف مع المضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
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