هدفه تأمين المال لعلاج زوجته... تعرفوا إلى قصّة خليل ابن بلدة شحيم الذي عرض كليته للبيع!

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في محاولة منه لتأمين المال اللازم لعلاج زوجته سارة أحمد الحسين ابنة الـ22 عاما، التي تعاني من التهاب حاد في المصران، عرض الشاب خليل الدغيلي كليته للبيع من خلال نداء وجهه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه إنه فقد الأمل بتأمين المال لعلاج زوجته.وروى الدغيلي، ابن بلدة شحيم في منطقة إقليم الخروب، قصته المحزنة قائلا: "الأفق بات مسدودا أمامي. لا حلول وأنا أرى زوجتي تعاني، فأنا مستعد لبيع كل أعضائي وليس كليتي فقط لكي تقوم زوجتي لابنتنا وتحتضنها وتربّيها".وأضاف: "فقدت عملي لأنني جلست إلى جانب زوجتي لمدة يومين متتالين في المستشفى، فصلوني من العمل بعد أن كنت أتقاضى مليوني ليرة لبنانية فقط لا غير".وتابع: "لدينا 3 أبناء، ولد (9 سنوات) وطفلة (5 سنوات) ورضيعة، ولا أملك أموالا ولا بيتا لأبيعه، أسكن في مدينة صيدا بالإيجار ولا هدف لدي سوى علاج زوجتي".