عون: مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية هي محور متابعة

استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونيسكا تمهيداً للإحاطة التي سترفعها إلى مجلس الأمن الدولي حول الوضع في لبنان ومسار المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.

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وشدّد عون على أنّ "لبنان متمسك بتطبيق القرار 1701 للمحافظة على الاستقرار والامن على الحدود الجنوبية".

وأكّد أنّ "مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية هي محور متابعة بعد الزيارة الأخيرة للوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة".

في سياق آخر، بحث عون مع رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان سبل دعم الهيئة اللبنانية لحقوق الانسان وتأمين الشروط لانضمامها الى الشبكة العربية".