Advertisement

لبنان

عون: مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية هي محور متابعة

Lebanon 24
29-06-2022 | 07:38
A-
A+
Doc-P-966875-637921104852591842.jpg
Doc-P-966875-637921104852591842.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان يوانا فرونيسكا تمهيداً للإحاطة التي سترفعها إلى مجلس الأمن الدولي حول الوضع في لبنان ومسار المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية.
Advertisement
 
 
وشدّد عون على أنّ "لبنان متمسك بتطبيق القرار 1701 للمحافظة على الاستقرار والامن على الحدود الجنوبية".
 
 
وأكّد أنّ "مسألة ترسيم الحدود البحرية الجنوبية هي محور متابعة بعد الزيارة الأخيرة للوسيط الأميركي في المفاوضات غير المباشرة".
 
 
في سياق آخر، بحث عون مع رئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان سبل دعم الهيئة اللبنانية لحقوق الانسان وتأمين الشروط لانضمامها الى الشبكة العربية".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:39 | 2022-06-29
08:00 | 2022-06-29
07:30 | 2022-06-29
07:00 | 2022-06-29
10:15 | 2022-06-29
10:05 | 2022-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website