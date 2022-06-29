Advertisement

لبنان

كركي من تونس: التحول الرقمي فرصة حقيقية لتطوير مؤسسات الضمان الاجتماعي

Lebanon 24
29-06-2022 | 08:15
A-
A+
Doc-P-966879-637921125717452702.png
Doc-P-966879-637921125717452702.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقدت الجمعية العربية للضمان الاجتماعي بالتعاون مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الجمهورية التونسية، ندوة قومية حول التحول الرقمي لتطوير مؤسسات الضمان الاجتماعي، برعاية وإشراف وزير الشؤون الاجتماعية في الجمهورية التونسية مالك الزاهي ، وفي حضور رئيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الجمهورية اللبنانية الدكتور محمد كركي، الرئيس المديرالعام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الجمهورية التونسية الدكتور عماد تركي، وبمشاركة رؤساء ومديرين تنفيذيين من مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في العالم العربي (الاردن، البحرين، الجزائر، العراق، سلطنة عمان، فلسطين، الكويت ، لبنان ، مصر ، موريتانيا) اضافة الى مشاركة ممثلين عن منظمة العمل العربية والدولية و"الاسكوا".
Advertisement
 
وكانت كلمة رئيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، أشار فيها الى "أن  مؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية في بلداننا العربية تعمل بشكل فعال وبكفاءة عالية في مختلف الظروف وبأنها تمتص الصدمات سواء كانت اقتصادية، اجتماعية أو وبائية كما حصل مؤخرا مع انتشار جائحة كورونا، واستحقت عن جدارة لقب صمام الامان الاجتماعي للمواطنين، كما اثبتت بأنها مفتاح التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالاضافة الى كونها حقا من حقوق الانسان وحاجة ملحة للأفراد والمجتمعات".
 
واعتبر كركي "أن  للتحول الرقمي تحديات وفرصا حقيقية لمؤسسات الضمان مما يستدعي وضع رؤية وآليات استراتيجية واضحة، كونه يقود الى تغيير جوهري في بنية مؤسسات الضمان الاجتماعي"، مبينا "أن  اعتماد التحول الرقمي أدى الى تطوير الاداء المؤسسي لصناديق الضمان على مستوى تحسين النفاذ الى المزايا والمنافع التأمينية التي توفرها مما يسمح لها بتوسيع مجال التغطية الاجتماعية عبر استهداف أكبر عدد ممكن من المستفيدين وصولا الى تحقيق التغطية الشاملة لجميع المواطنين". 
 
وأشار كركي الى "أن انعقاد هذه الندوة يأتي تنفيذا لخطة عمل الجمعية عن العام  2022، وايمانا منها، أن لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والانجازات الرقمية أهمية في تحقيق كل هدف من أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر بدءا من انهاء الفقر المدقع وصولا الى تعزيز فرص العمل والعمل اللائق. وقد تم تحديد أهداف ومحاور هذه الندوة بعناية فائقة لتحقيق الاهداف المرجوة منها وهي المساهمة في تطوير وتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية في منطقتنا العربية". آملا "أن تتكلل أعمال هذه الندوة بالتوفيق والنجاح، والخروج بتوصيات هامة تشكل خارطة طريق قابلة للتنفيذ في مؤسساتنا". 
 
كما سلط كركي الضوء على عمل الجمعية العربية للضمان الاجتماعي ، التي تعمل في إطار منظمة العمل العربية وهي تضم مؤسسات وهيئات الضمان والتأمينات الاجتماعية في الدول العربية، بهدف تعزيز وتطوير أنظمة الضمان الاجتماعي في الدول العربية من خلال التطوير الفني والإداري والتشريعي للارتقاء بالظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين العرب على أسس من العدالة الاجتماعية. مع الاشارة الى أنه مضى على انطلاق أعمال الجمعية أكثر من 8 سنوات تم خلالها تنفيذ 14 نشاطا تمحورت حول مواضيع تهدف الى تطوير أنظمة الضمان والتأمينات الاجتماعية من خلال عرض دراسات وأبحاث علمية من قبل مجموعة من الخبراء أصحاب الاختصاص في مجال التأمينات الاجتماعية ، وتم خلالها إصدار عدد من التوصيات المهمة والهادفة.
 
وختاما، تقدم كركي  بالشكر والتقدير من وزيرالشؤون الاجتماعية مالك الزاهي على رعايته الكريمة لهذه الندوة، وللمدير العام الدكتور عماد تركي وجميع العاملين في  الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الجمهورية التونسية، على "الجهود الطيبة لتنفيذ هذه الندوة". 
كما تقدم بالشكر الى كل من "الاخوة والاخوات المشاركين وللسادة الخبراء وللعاملين في الجمعية العربية للضمان الاجتماعي، والمدير العام لمنظمة العمل العربية فايز المطيري على دعمه الدائم والمستمر لأعمال وأنشطة الجمعية".
 
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
07:39 | 2022-06-29
08:00 | 2022-06-29
07:30 | 2022-06-29
07:00 | 2022-06-29
10:15 | 2022-06-29
10:05 | 2022-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website