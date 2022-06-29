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لبنان
باسيل بحث مع روداكوف في ملف ترسيم الحدود البحرية والنازحين السوريين
Lebanon 24
29-06-2022
|
08:35
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استقبل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل سفير روسيا الإتحادية ألكسندر روداكوف ،الذي هنأه بالنتيجة التي حققها التيار في الإنتخابات النيابية، وفق بيان عن مكتب باسيل.
كما تم التطرق الى واجب تشكيل حكومة سريعاً، تكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات الضرورية لبدء مسيرة التعافي والنهوض. وجرى البحث في آخر التطورات المرتبطة بملف ترسيم الحدود البحرية، وكذلك في أهمية عودة النازحين السوريين الى بلادهم. وشمل البحث أيضا الوضع في أوكرانيا وتأثيراته.
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واستقبل باسيل سفير الجمهورية الإسلامية في إيران محمد جلال فيروزنيا في زيارة وداعية لمناسبة قرب إنتهاء مهامه، هنّأه خلالها بنتيجة الإنتخابات. كما تم التطرق الى التطورات الاقليمية وظروف المفاوضات الايرانية- الاميركية في الدوحة.
المصدر:
الوكالة الوطنية
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