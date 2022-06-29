بعد تطاوله على مفتي الجمهورية... إحالة محام على المجلس التأديبي

احالت نقيبة المحامين في طرابلس ماري تيريز القوّال المحامي خالد مرعب على المجلس التأديبي على خلفية تطاوله منذ عدة أيام على صفحته فيسبوك على مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبداللطيف دريان.

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