حميه إستقبل عناية عزالدين وبحثا شؤونا انمائية لقضاء صور

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استقبل وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه النائب عناية عز الدين، وبحث معها في الملفات والمشاريع الانمائية الملحة - قضاء صور، المتعلقة بترميم الحفر وصيانة الطرق التي هي من اولويات الوزارة، وذلك حفاظا على السلامة المرورية والعامة". وتم أيضا بحث وضع مرفأ الصيادين ومجمل المشاريع والحاجات الضروية لتفعيل الاعمال في مرفأ صور.وأعطى الوزير حميه التوجيهات اللازمة الى "الاجهزة المختصة في الوزارة لمتابعة الملفات التي تعنى بالسلامة العامة ضمن الامكانات المتوافرة لديها"، مشددا على "أهمية الموقع الجغرافي المتميز لمرفأ صور وايجاد خدمات تختص بتلك المنطقة لجذب الاستثمارات، مما يتيح له لعب دورا محوري يتكامل مع المرافئ الأخرى".