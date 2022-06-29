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لبنان

الجيش: وفد من الملحقين العسكريين العرب والاجانب زار فوج الأشغال المستقل

Lebanon 24
29-06-2022 | 08:53
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 اعلنت قيادة الجيش عبر حسابها على "تويتر" ان" عددا من الملحقين العسكريين العرب والاجانب في لبنان ومساعديهم زاروا قيادة فوج الأشغال المستقل في منطقة الجمهور - حارة الست، حيث كان في استقبالهم قائد الفوج العقيد الركن يوسف حيدر الذي قدم لهم شرحاً مفصلاً عن المهمات التي ينفذها الفوج بخاصة الاستجابة لعملية الإنقاذ ورفع الأنقاض بعد كارثة انفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب العام 2020، وشرح قدرات الفوج في مجال حماية الممتلكات الثقافية والاستجابة السريعة عند حدوث كوارث طبيعية.
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 وقد قام الملحقون بجولة في مشاغل الفوج واطلعوا على سير العمل فيها لاسيما في مجالات إعادة التدوير لتأمين المواد الاولية اللازمة لتنفيذ الأعمال الهندسية للوحدات العملانية. وأبدى أعضاء الوفد الزائر إعجابهم بنتائج اعمال العسكريين في الفوج، مؤكدين استمرار دعم بلادهم للجيش وسعيهم لتعزيز علاقات التعاون معه".

المصدر: الوكالة الوطنية
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