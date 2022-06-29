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لبنان

نصر الله استقبل وفدا قياديا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

Lebanon 24
29-06-2022 | 09:48
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 استقبل الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله وفدا قياديا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برئاسة نائب الأمين العام للجبهة السيد جميل مزهر، حيث تم عرض الأحداث والأوضاع السياسية والأمنية في فلسطين المحتلة خصوصا في الأشهر الاخيرة، ونتائج معركة سيف القدس وآفاق المستقبل القريب لفلسطين والمنطقة، حسب بيان العلاقات الاعلامية في "حزب الله".
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المصدر: الوكالة الوطنية
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