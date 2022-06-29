نصر الله استقبل وفدا قياديا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

استقبل الأمين العام ل"حزب الله" السيد حسن نصرالله وفدا قياديا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برئاسة نائب الأمين العام للجبهة السيد جميل مزهر، حيث تم عرض الأحداث والأوضاع السياسية والأمنية في فلسطين المحتلة خصوصا في الأشهر الاخيرة، ونتائج معركة سيف القدس وآفاق المستقبل القريب لفلسطين والمنطقة، حسب بيان العلاقات الاعلامية في "حزب الله".

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