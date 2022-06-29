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لبنان
عبود عقد إجتماعاً بحث فيه كيفية اعادة الحياة الى وسط بيروت
Lebanon 24
29-06-2022
|
10:03
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أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان ما يلي :
عقد محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود اجتماعاً في مكتبه في القصر البلدي مع ممثلي الشركة اللبنانية لتطوير وسط بيروت – سوليدير ضم نائب المدير العام للشركة زياد أبو جمرة يرافقه وفد اداري تقني وفني بحضور رئيس مصلحة الهندسة بالتكليف في بلدية بيروت المهندس جهاد البقاعي حيث طلب المحافظ عبود اعادة احياء وسط بيروت وازالة كافة الشعارات وآثار ومخلفات الدمار الحاصل منذ 2019 وحتى تاريخه وإنارة الشوارع ورفع مستوى البنى التحتية وفتح الأسواق.
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وتم التطرق الى اعادة الحياة بشكل خاص في شارعي الأورغواي وأسواق بيروت وفتحها امام المطاعم ونشاطات الترفيه الليلي خصوصاً تلك التي تسبب ضجة واقلاق راحة للجوار بحيث يصبح وسط بيروت مقصداً لرواد المطاعم ومحبي السهر.
من جهته وعد نائب مدير عام شركة سوليدير بالتجاوب الفوري مع طرح المحافظ عبود مبدياً استعداد الشركة للمباشرة في القريب العاجل بالعمل على اعادة الحياة الى الوسط التجاري ومنح جميع المستثمرين تسهيلات بدءاً من التخفيضات في بدل الايجار الى اعطاء فترات سماح تمتد من 5 الى 12 شهر وفق ما تقتضيه كل حالة.
ومن ثم إنضم الى الاجتماع وفد جمعية أقوى برئاسة السيدة رولا فاضل حيث أبدوا رغبتهم في وضع كافة إمكانات الجمعية لاعادة النهوض بوسط بيروت خصوصاً لجهة ازالة مخلفات الدمار ورفع مستوى البنى التحتية حيث ستساهم الجمعية بتمويل الأعمال المتعلقة بهذا الموضوع.
وفي نهاية الاجتماع تم انشاء لجنة برئاسة المحافظ عبود أو من يسميه تضم ممثلين عن شركة سوليدير وجمعية أقوى لدراسة وإقرار وتمويل الأعمال المنوي تنفيذها في الايام المقبلة والتي تصب في اعادة الحياة الى وسط مدينة بيروت.
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