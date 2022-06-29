ماذا قال وزير التربيّة بعد إنتهاء اليوم الاول من امتحانات الشهادة الثانوية؟

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وأضاف الحلبي": "وليكون تلامذتنا على المستوى في متابعة التحصيل العلمي والتخصص الجامعي. لقد واجهنا في التحضير للامتحانات صعوبات وعقبات ومشكلات، عملنا على حلها وتجاوزها. وها نحن اليوم على مشارف انجاز هذا الاستحقاق للتفرغ للتصحيح والتحضير للسنة الجديدة".

وتابع: "أجدد ثقتي بالمعلمين وكل المراقبين ورؤساء المراكز وأعضاء اللجان والمصححين".



وقال: "لقد أخذنا بالاعتبار أوضاع فئات ذوي الحاجات الخاصة المرشحين للامتحانات. اعتمدنا مراكز خاصة وغرف مع مراقبين وكمتخصصين ليتمكن أولادنا من عبور هذا الاستحقاق".

وأضاف: "ولا أخفي أننا واجهنا صعوبات بسبب قلة الإمكانات، لكن الامور تسير بشكل مقبول وأتمنى النجاح للجميع.أحيي مجدداً كل من سهر على انجاح الامتحانات".

وتابع: "أشد على أيدي الأساتذة والموظفين وأنحني أمام تضحياتهم وما يقدموه للتعليم وتحملهم للمسؤولية، وأخص أيضاً بالذكر أفراد الجيش والقوى الامنية الذي وصلوا الليل بالنهار لحماية المراكز ونقل الأسئلة لانجاز الاستحقاق".

قال وزير التربيّة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، عبر حسابه على "تويتر": "انتهى اليوم الاول من امتحانات الشهادة الثانوية بفروعها الأربعة. الاجواء كانت هادئة ومريحة والأسئلة ضمن المحاور المطلوبة وفي صلب المنهاج المقرر. نحن نسير على الخطة التي وضعناها لإنقاذ التعليم والتأسيس للعام الدراسي المقبل".