Advertisement

لبنان

ماذا قال وزير التربيّة بعد إنتهاء اليوم الاول من امتحانات الشهادة الثانوية؟

Lebanon 24
29-06-2022 | 10:05
A-
A+
Doc-P-966913-637921195130421271.jpg
Doc-P-966913-637921195130421271.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال وزير التربيّة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحلبي، عبر حسابه على "تويتر": "انتهى اليوم الاول من امتحانات الشهادة الثانوية بفروعها الأربعة. الاجواء كانت هادئة ومريحة والأسئلة ضمن المحاور المطلوبة وفي صلب المنهاج المقرر. نحن نسير على الخطة التي وضعناها لإنقاذ التعليم والتأسيس للعام الدراسي المقبل".
Advertisement
 
 
وأضاف الحلبي": "وليكون تلامذتنا على المستوى في متابعة التحصيل العلمي والتخصص الجامعي. لقد واجهنا في التحضير للامتحانات صعوبات وعقبات ومشكلات، عملنا على حلها وتجاوزها. وها نحن اليوم على مشارف انجاز هذا الاستحقاق للتفرغ للتصحيح والتحضير للسنة الجديدة".
 
 
وتابع: "أجدد ثقتي بالمعلمين وكل المراقبين ورؤساء المراكز وأعضاء اللجان والمصححين".
 
 
وقال: "لقد أخذنا بالاعتبار أوضاع فئات ذوي الحاجات الخاصة المرشحين للامتحانات. اعتمدنا مراكز خاصة وغرف مع مراقبين وكمتخصصين ليتمكن أولادنا من عبور هذا الاستحقاق".
 
وأضاف: "ولا أخفي أننا واجهنا صعوبات بسبب قلة الإمكانات، لكن الامور تسير بشكل مقبول وأتمنى النجاح للجميع.أحيي مجدداً كل من سهر على انجاح الامتحانات".
 
 
وتابع: "أشد على أيدي الأساتذة والموظفين وأنحني أمام تضحياتهم وما يقدموه للتعليم وتحملهم للمسؤولية، وأخص أيضاً بالذكر أفراد الجيش والقوى الامنية الذي وصلوا الليل بالنهار لحماية المراكز ونقل الأسئلة لانجاز الاستحقاق".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2022-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:01 | 2022-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:11 | 2022-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:22 | 2022-06-29
17:15 | 2022-06-29
17:13 | 2022-06-29
16:51 | 2022-06-29
16:01 | 2022-06-29
15:45 | 2022-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website