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لبنان

أبو فاعور قدم مقترحات اللقاء الديموقراطي إلى ميقاتي والأبيض لمعالجة قضية أدوية الأمراض المستعصية

Lebanon 24
29-06-2022 | 11:14
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التقى عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض. 
 
وأفاد بيان وزعه المكتب الإعلامي لأبو فاعور أن "النائب أبو فاعور قدم  مقترحات اللقاء الديموقراطي لأجل معالجة قضية أدوية الأمراض المستعصية، خصوصا السرطان، والتي تلاقت مع ما يفكر به ويعمل عليه الوزير الأبيض وهي على الشكل الآتي: 
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- استيراد أدوية السرطان والأمراض المستعصية الأخرى مباشرة من قبل الوزارة وحصر توزيعها على المرضى المستحقين في وزارة الصحة بناء على قاعدة معلومات الوزارة، كما بقيّة الصناديق الضامنة، بما يضمن وصولها إلى المريض مباشرة من دون المرور بأي وسيط للاستيراد وبما يعفي الدولة من أرباح المستوردين ويضمن عدم تهريب أو احتكار أو التجارة بهذا الدواء. 
 
- اللجوء إلى إجازات الشراء للمريض مباشرة لتفادي الاحتكار والتجارة والتهريب. 
 
زيادة الدعم المرصود للأدوية السرطانية مقابل خفضها من أبواب أخرى، خصوصا المعدات الطبية التي باتت سوقا مربحة يتقاسمها بعض الأطباء مع بعض المستشفيات والشركات". 
 
وأشار البيان إلى أن "وزير الصحة العامة، الذي هو محل ثقة تبنى الاقتراحات لأنه أساسا يعمل عليها، ووعد بتقديم آلية واضحة إلى رئيس الحكومة خلال أسبوع حول هذا الأمر علنا نرفع جزءا من المعاناة عن المرضى". 
 
وأكد "تعهد اسم اللقاء الديمقراطي متابعة هذا الأمر لإنصاف المرضى ورفع المعاناة عنهم". 
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