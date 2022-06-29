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لبنان

وزير الإعلام بحث التعاون الأكاديمي مع الالبا ضمن سياسة تطوير المؤسسات الاعلامية الرسمية

Lebanon 24
29-06-2022 | 11:23
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زار وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال المهندس زياد المكاري الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة (الالبا) في سن الفيل، ترافقه مستشارة الشؤون الفرنكوفونية اليسار نداف، وكان في استقباله مدير الجامعة اندريه بخعازي ومدير مدرسة السينما و التلفزيون الآن بريناس والهيئة التعليمية. 
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بعد جولة في ارجاء الجامعة خصوصا المحترفات الفنية واستوديوهات تدريب الطلاب، عقد اجتماعا عرض إمكانيات التعاون المشترك بين الأكاديمية والوزارة والاستفادة من الخبرات الشابة ضمن مؤسسات الإعلام الرسمي. 

في نهاية الزيارة قال المكاري: "الأكاديمية اللبنانية للفنون الجميلة - الألبا هي جامعة تعلمت فيها، وأحمل منها ذكريات جميلة وزيارتها لها مكانة خاصة. اما في مجال وزارة الاعلام وضمن اطار تطوير مؤسساتنا الاعلامية، فقد قررنا التعاون مع الجامعات في لبنان، ولكون جامعة  الالبا تحمل  تاريخا عريقا في كل ما يتعلق بالسينما والتلفزيون والاخراج والهندسة، جئنا  نبحث جديا في توقيع بروتوكول تعاون مع إدارتها،  لنستفيد من خبرات اساتذتها وتلامذتها و الطاقات الشبابية، ونحن في مؤسساتنا الإعلامية  وتحديدا في تلفزيون لبنان سنتيح الفرصة لعرض  اعمالهم إعلاميا، لذلك اعرب عن سروري الخاص جراء توقيع  هذا البروتوكول قريبا".


أضاف: "من خلال الاجتماع اليوم، وضعنا النقاط الاساسية للتعاون المشترك ونأمل توقيعه سريعا للبدء بتنفيذه كون  الوقت يداهمنا لاننا لا نريد المزيد من التدهور في مؤسساتنا من جهة، ونظرا للخبرات التي سيكتسبها موظفو تلفزيون لبنان التي ستحفزهم على العمل ليقدموا افضل ما لديهم من الجهة الأخرى".
 
وختم: "كما ستشارك جامعة الالبا معنا في مشروع تليتون تلفزيون لبنان، وهو مشروع رائد حيث سنعلن عن تاريخه في القريب العاجل".
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