Advertisement

لبنان

بالأسماء... كيف جاءت التشكيلة الحكومية التي قدمها ميقاتي لعون؟

Lebanon 24
29-06-2022 | 12:01
A-
A+
Doc-P-966943-637921263263666974.jpg
Doc-P-966943-637921263263666974.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت "الجديد" إنها حصلت على نسخة من التشكيلة الحكومية التي قدمها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى رئيس الجمهورية ميشال عون، وقد جاءت على الشكل الآتي:
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
باسيل: "التيار الوطني الحر" لم يناقش داخلياً مسألة مشاركتنا في الحكومة علماً أنني لا أرغب بذلك وشدّدنا على ضرورة إتمام الحكومة للملفات الكبرى والتصرف معها لا سيما ملف حاكمية مصرف لبنان
lebanon 24
30/06/2022 00:40:49 Lebanon 24 Lebanon 24
باسيل بعد لقاء تكتّل "لبنان القوي" ميقاتي: تمنينا للرئيس المكلف التوفيق وأكدنا له تشكيل الحكومة بسرعة وأي فكرة لبقاء حكومة منزوعة الصلاحيات نحنُ ضدّها
lebanon 24
30/06/2022 00:40:49 Lebanon 24 Lebanon 24
طرابلسي: أمام الحكومة مهمة كبرى أساسها ترسيم الحدود البحرية مع العدو الإسرائيلي والإنطلاق للتنقيب عن النفط والغاز لما في ذلك من أهمية على الاقتصاد اللبناني
lebanon 24
30/06/2022 00:40:49 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنجيّة باسم "التكتل الوطني المستقل" بعد لقاء ميقاتي: هدفنا الاساسي أن تاخذ الحكومة إجراءات جيدة ولبنان ليس لديه ترف الوقت وإدخال تعديلات على الحكومة الحالية هو طرح منطقي نظراً لضيق الوقت
lebanon 24
30/06/2022 00:40:49 Lebanon 24 Lebanon 24

الحكومة

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2022-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2022-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:01 | 2022-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:11 | 2022-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2022-06-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:22 | 2022-06-29
17:15 | 2022-06-29
17:13 | 2022-06-29
16:51 | 2022-06-29
16:01 | 2022-06-29
15:45 | 2022-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website