هل يرفض عون تشكيلة ميقاتي؟

أفادت مصادر مقربة من قصر بعبدا لقناة "الجديد" أن "رئيس الجمهورية ميشال عون لن يرفض تشكيلة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي بل سيطلب منه استفسارات حول المبادلات الطائفية في عدد من الحقائب".

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