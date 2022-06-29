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لبنان

خلف: أعلمنا أنه ما زال هناك من أشغال لعودة المياه إلى بيروت

Lebanon 24
29-06-2022 | 12:15
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 غرد النائب ملحم خلف عبر "تويتر": "‏عذرا،أهلي في بيروت .رغم كل المتابعات لإجراء الإصلاحات في خط الجديده الذي يغذي أحياء بيروت، والوعود المقطوعة لإنهائها اليوم،أعلمنا أنه ما زال هناك "من أشغال" لعودة المياه. سنتابع هذه القضية حتى النهاية!السلطة التفيذية غائبة والتخبط سيد الموقف، لعل يأتي من يملأهذا الشغور وفورا".
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