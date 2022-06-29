ارتفاع كبير في عداد كورونا.. إليكم آخر الأرقام

أعلنت وزارة الصحة العامة عن تسجيل 1399 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد التراكمي للإصابات منذ بدء انتشار الوباء إلى 1110822. وكان قد سجل بالأمس 458 إصابة.

كما وسجل لبنان حالة وفاة واحدة ما رفع العدد التراكمي للوفيات إلى 10465.