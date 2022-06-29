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لبنان

بلدية البيرة : قررنا جباية 50 ألف ليرة شهريًا عن كل منزل ومؤسسة لإزالة النفايات

Lebanon 24
29-06-2022 | 12:33
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توجهت بلدية البيرة ، في بيان اليوم، الى اهالي وسكان البلدة اعلنت فيه انه "بناء على الاقتراح المقدم من اعضاء المجلس البلدي خلال جلستهم الاخيرة لجهة جمع الجبايات والمستحقات المتوجبة على المنازل السكنية والمحلات التجارية والمؤسسات الصناعية  الواقعه ضمن نطاق البلدة الجغرافي وذلك بهدف إزالة النفايات بعدما تراكمت وتكدست مما ادى الى عجز البلدية عن رفعها، وإلتزاما بالمسؤوليات والواجبات ومقتضيات المصلحة العامة صدرت اليوم تعليمات من رئيس البلدية محمد وهبي الى شرطة البلدية لزوم جمع مبلغ وقدره 50 الف ليرة شهريا عن كل منزل سكني ومن المحلات التجارية والمؤسسات دفع القيمة التأجيرية السنوية ودفع الخمسين الف كمساهمة منهم وايضا من المواطنين والنازحين السوريين مع البلدية وذلك بعدما فاقت اجرة المكب مع اجرة العمال ومازوت للآليات المختصة بجمع النفايات وصيانتها ما يفوق مبلغ 2150$ شهريا".
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واعلنت انه سيتم  التعامل مع "النازحين السوريين الذين يفوق عددهم 4500 نازح يقطن في البلدة اسوة باللبنانيين المقيمين"، طالبة "التعاون مع شرطة البلدية المكلفين بالجباية للحفاظ على النظافة العامة".
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