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لبنان

المستشار الاعلامي لميقاتي: ما حصل معيب... والرسالة وصلت

Lebanon 24
29-06-2022 | 12:56
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اعتبر المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الزميل فارس الجميل في حديث للـ"أم تي في" أن ما حصل من تسريب هذا المساء للتشكيلة الحكومية الجديدة معيبٌ، وهذه التشكيلة كان يفترض أن تبقى سرية بين الرئيسين، ونقول لمن سرّبها " اذا كان المقصود بالتسريب تعطيل عملية تشكيل الحكومة فالرسالة وصلت".
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وعن استعجال ميقاتي بتقديم تشكيلته، قال: "الرئيس المكلف لم يستعجل، وهو أجرى أمس الاستشارات النيابية غير الملزمة واستشف الآراء السياسية لذلك بادر إلى تقديم تشكيلته، وفي المنطق فان الرئيس عون يجب أن يكون أكثر المستعجلين لتشكيل حكومة جديدة تواكب الأشهر الأخيرة من عهده".
 
ومن جهة أخرى، أكد الجميّل في حديث للـtayyar.org أن الرئيس ميقاتي يعتبر الا مبرر للتأخير في التشكيل لأن مواقف الجميع باتت معروفة وهو بناء على ذلك، قدّم اليوم تشكيلة لرئيس البلاد للتشاور معه في شأنها. ولفت الجميّل الى أن التشكيلة لم تُقدّم للفرض وليس بغرض عدم التأليف كما قيل، مضيفاً أن هناك الكثير مما قيل في الاعلام غير صحيح عن تركيبة الحكومة.
وختم الجميّل بالقول إن الرئيس ميقاتي يتطلع الى حكومة مكتملة المواصفات لأن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال والمرحلة تتطلب حكومة قادرة ومصلحة الجميع تكمن في التعاون لأنه السبيل الوحيد للخروج من الأزمة واستكمال ما بدا في ملفات داهمة، منها المفاوضات مع صندوق النقد وإجراء الاصلاحات المطلوبة داخلياً ودولياً.
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