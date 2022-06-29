قوة مشاة تابعة للعدو الاسرائيلي اجتازت البوابة الحديدية مقابل متنزهات الوزاني

اجتازت قوة مشاة تابعة للعدو الاسرائيلي قوامها حوالي 20 جنديا، مصطحبين كلبا بوليسيا، البوابة الحديدية مقابل متنزهات الوزاني، وتوجهت نحو مجرى النهر وقامت بعملية مسح وتفتيش من دون اي خرق للخط الازرق.

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