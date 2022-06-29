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لبنان

قوة مشاة تابعة للعدو الاسرائيلي اجتازت البوابة الحديدية مقابل متنزهات الوزاني

Lebanon 24
29-06-2022 | 13:03
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اجتازت قوة مشاة  تابعة للعدو الاسرائيلي قوامها حوالي 20 جنديا، مصطحبين كلبا بوليسيا، البوابة الحديدية مقابل متنزهات الوزاني، وتوجهت نحو مجرى النهر وقامت بعملية مسح وتفتيش من دون اي خرق للخط الازرق.
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