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لبنان

مسيرة في بعلبك احتجاجا على أزمة الخبر وانقطاع الكهرباء والمياه

Lebanon 24
29-06-2022 | 13:07
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 شهدت مدينة بعلبك مسيرة انطلقت من أمام بلدية بعلبك في ساحة السرايا، وجابت الأسواق، بمشاركة عدد من مخاتير وفاعليات بعلبك التجارية والاجتماعية، احتجاجا على أزمة الخبر والطوابير التي تمتد يوميا لساعات من أجل الحصول على ربطة الخبز، وتردي الأوضاع الإقتصادية والمعيشية، وانقطاع التيار الكهربائي عن مدينة بعلبك بشكل متواصل منذ حوالي خمسة أيام.
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وتحدث باسم المحتجين المختار حميد بيان فقال: "على مسافة أيام من إطلاق مهرجانات بعلبك الدولية، أصبحت مدينة الشمس مدينة الظلام والجوع، وبتنا نقف في طوابير الذل للحصول على رغيف الخبز لأطفالنا، ولا نعرف عن أي مهرجانات يتحدثون، ولا مياه ولا كهرباء ولا خبز في بعلبك". وأكد "التحضير لإضراب عام في حال لم تعالج مشاكل الخدمات الأساسية داخل المدينة". 
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