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لبنان
رئاسة المحكمة الشرعية الجعفرية دانت الاعتداء على جلوس في محكمة الضاحية وبعض الموظفين
Lebanon 24
29-06-2022
|
13:13
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أصدرت رئاسة المحكمة الشرعية الجعفرية في لبنان بيانا قالت فيه: "رغم الظروف المعيشية والحياتية التي تمر بها البلاد على المستويات كافة، وطالت بشظاياها جميع المواطنين موظفين وغيرهم، بقيت المحاكم الشرعية الجعفرية تؤدي واجبها بانتظام لإنجاز معاملات المواطنين ودعاويهم من دون أي كلل أو تقصير، ولكن بتاريخ اليوم الأربعاء جرى الإعتداء من قبل بعض المتقاضين على سماحة القاضي الشيخ محمد جلوس في محكمة الضاحية الجنوبية - الشياح وبعض السادة الموظفين مع تواجد مسلح تحت الستار العائلي حول المحكمة مما حدا بالقاضي المعني وزميله رئيس الدائرة الإدارية سماحة الشيخ موسى سموري لاستدعاء الجهات الأمنية المختصة وتوقيف الفاعلين وفقا للأصول القانونية الواجب اتخاذها".
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ودانت "بشدة هذا الاعتداء الموصوف داخل حرم المحكمة"، مهيبة ب"القوى الأمنية المختصة، ثم بالسادة القضاة المعنيين جزائيا اتخاذ كل الإجراءات المناسبة والرادعة لهذا الفعل المشين وأمثاله".
وطلبت من "جميع الزملاء القضاة والأخوة الموظفين في المحاكم الشرعية وقف العمل بشكل كامل في كل هذه المحاكم يوم غد الخميس استنكارا واعتراضا على هذا الاعتداء الآثم".
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