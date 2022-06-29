26
o
بيروت
24
o
طرابلس
27
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
25
o
زحلة
22
o
بعلبك
21
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
إعادة مريض للحياة بعد توقف قلبه 35 دقيقة!
Lebanon 24
29-06-2022
|
13:16
A-
A+
photos
0
A+
A-
نجح فريق طبي بمستشفى كفر الدوار العام في محافظة البحيرة، شمالي القاهرة، في "إعادة مريض إلى الحياة" بعد توقف قلبه لمدة 35 دقيقة، وذلك بعمل 11 دورة إنعاش قلبي رئوي.
ووصف وكيل وزارة الصحة المصرية في البحيرة هاني جميعة، إن هذه "تكاد تكون المرة الأولى التي تحدث في العالم، أو من المرات المعدودة التي حدثت من قبل وربما لم نسمع عنها".
Advertisement
جميعة، وهو المشرف على الفريق الطبي الذي حقق هذا الإنجاز، قال لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن "هذا الفريق مكون من طبيب، هو أخصائي القلب كريم فتحي، و5 ممرضات هن رباب الرشيدي ومروة أحمد وإسراء أحمد وكريمة محمود وروان محمد"، لافتا إلى أن "جميع أعضاء الفريق أعمارهم أقل من 30 عاما".
وعن تفاصيل الحدث، قال: "أعضاء الفريق في طوارئ مستشفى كفر الدوار العام، فوجئوا بمريض عمره 42 عاما دخل المستشفى في حالة إعياء شديدة، وحينما فحصه الطبيب اكتشف جلطة في القلب تحتاج للتدخل الطبي الفوري".
واستطرد: "خلال تجهيز المريض لدخول العناية المركزة توقف قلبه عن النبض وكذلك توقف عن التنفس وغاب عن الوعي، وهذه الحالة وصفها الطبي أن المريض مات".
وأوضح أنه "حينما تحدث حالة كهذه يستطيع المخ مقاومة عدم وصول الدم إليه لمدة 4 دقائق فقط، وبعدها تبدأ خلاياه بالتلف، ودور الإنعاش القلبي الرئوي هو المحافظة على وصول الدم للمخ، ومع الصدمات الكهربائية والأدوية يمكن أن يعود القلب للنبض مرة أخرى، وهذه الحالة تسمى (اختطاف المريض من الموت)".
وتابع جميعة: "الفريق المصري ظل يختطف المريض من الموت 11 مرة، توقف فيها قلبه عن النبض بإجمالي 35 دقيقة، ظل فيها الفريق الطبي في حالة صراع ضد الموت حتى استطاع إعادة المريض للحياة".
وأضاف: "الأمر المهم الآخر الذي فعله الفريق الطبي، أنه لم ييأس من المرة الأولى أو الثانية أو الثالثة، بل ظل يواصل ويكافح لإعادة المريض إلى الحياة 11 مرة لمدة 35 دقيقة".
وأوضح وكيل وزارة الصحة المصرية، أنه "بعد استقرار حالة المريض في العناية المركزة بالمستشفى تبين أنه يحتاج لعملية قسطرة للتعامل مع الجلطة في القلب، فتم التنسيق لإحضار سيارة إسعاف مجهزة بفريق طبي يشمل طبيبا قادر على مرافقة الحالة والتعامل مع المريض في الطريق، ونقل إلى مستشفى دمنهور التعليمي لأنه مجهز لمثل هذه العمليات".
ونوه إلى أنه "تم فعلا عمل القسطرة وسحب الجلطة من قلب المريض، ثم تبين أن الأوردة والشرايين في قلبه بها خلل فتم تركيب دعامات له".
وأكد جميعة أن "كل ذلك جرى للمريض على نفقة الدولة، لأنه يعمل بائع ليمون ولديه 4 أطفال ولا يملك من حطام الدنيا شيئا".
وأوضح المسؤول أن الإنجاز الذي حققه الفريق الطبي "من ثمار مبادرة يشرف عليها وبدأها منذ شهرين في محافظة البحيرة بعنوان (ومن أحياها)، لتدريب جميع الأطقم الطبية من أطباء وممرضين وصيادلة وأطباء أسنان وتخدير، وكل من له علاقة بالطب، على الإنعاش القلبي الرئوي الصحيح، نظرا لأهميته في إنقاذ حياة الناس".
وبالفعل، تم تدريب حوالي 200 من أعضاء الأطقم الطبية حتى الآن على الإنعاش المحترف، ضمن هذه المبادرة. (هشام المياني - سكاي نيوز عربية)
المصدر: سكاي نيوز
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد تعرضه لموجة من الانتقادات.. زوجة راغب علامة تدعم ابنها وتلفت الأنظار برشاقتها (صور)
Lebanon 24
بعد تعرضه لموجة من الانتقادات.. زوجة راغب علامة تدعم ابنها وتلفت الأنظار برشاقتها (صور)
04:16 | 2022-06-29
29/06/2022 04:16:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس المكلّف "يفاجئ" الجميع.. الكرة في "ملعب" رئيس الجمهورية
Lebanon 24
الرئيس المكلّف "يفاجئ" الجميع.. الكرة في "ملعب" رئيس الجمهورية
06:00 | 2022-06-29
29/06/2022 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالأسماء... كيف جاءت التشكيلة الحكومية التي قدمها ميقاتي لعون؟
Lebanon 24
بالأسماء... كيف جاءت التشكيلة الحكومية التي قدمها ميقاتي لعون؟
12:01 | 2022-06-29
29/06/2022 12:01:50
Lebanon 24
Lebanon 24
عادة قديمة تعود... وتحذيرات جدية!
Lebanon 24
عادة قديمة تعود... وتحذيرات جدية!
08:00 | 2022-06-29
29/06/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو مؤثر: والدته كانت تصطحبه معها لتنظيف المنازل.. "ايلي" قصة نضال شاب لبناني
Lebanon 24
فيديو مؤثر: والدته كانت تصطحبه معها لتنظيف المنازل.. "ايلي" قصة نضال شاب لبناني
05:11 | 2022-06-29
29/06/2022 05:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:22 | 2022-06-29
التعاطي لم يكن على مستوى النتائج المرجوّة
17:15 | 2022-06-29
تدفّق أموال على منطقة تعاني حِرماناً مُزمِناً
17:13 | 2022-06-29
دعم البلد
16:51 | 2022-06-29
في الجنوب... القوى الأمنية تختم منزلًا بالشمع الأحمر بعدما ضبطت فيه مسروقات
16:01 | 2022-06-29
من الشمال... وصول قارب جديد إلى الشواطئ الايطالية
15:45 | 2022-06-29
تعرض لحادث صدم في جبيل... وفارق الحياة (صورة)
فيديو
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
Lebanon 24
مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يقتحم الاستديو! (فيديو وصور)
13:16 | 2022-06-25
30/06/2022 00:41:52
Lebanon 24
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
Lebanon 24
الروبوت "أوبتيموس".. سيتحدى الإنسان بهذه الخصائص! (فيديو)
02:00 | 2022-06-25
30/06/2022 00:41:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-06-23
30/06/2022 00:41:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact