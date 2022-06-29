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لبنان

توقيف أشخاص في منطقة صحراء الشويفات.. وهذا ما ضبط بحوزتهم

Lebanon 24
29-06-2022 | 13:23
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان الآتي:

بتاريخ 29 / 6 / 2022 أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة صحراء الشويفات المواطنين: (خ.غ) (م.ز) (م.ح) و(ح.ع) لإقدامهم على ترويج المخدرات وتعاطيها. وضبطت بحوزتهم كميةً منها (208 مظاريف من مادة الكوكايين، 11 كرة من حشيشة الكيف وكيسين من مادة الماريجوانا)، كما أن بحق (ح.ع) مذكرة توقيف بجرم إطلاق النار.
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سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
 
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