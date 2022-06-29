في صيدا... "أفانزا" تصدم مواطنتين!

صدمت سيارة تاكسي من نوع افانزا مواطنتين مقابل شركة الكهرباء قرب تقاطع إيليا في صيدا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".



وقد أدى الحادث إلى وقوع جريحتين هما: ج.س. مواليد 2007، وأ.س. مواليد 1979.



وحضرت عناصر فوج الإنقاذ الشعبي في مؤسسة معروف سعد وعملت على إسعاف الإصابتين ونقلهما إلى مستشفى دلاعة لتلقي العلاج.

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