في طرابلس... ضبط 27 طنًا من الطحين في أحد الأفران

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قامت وزارة الاقتصاد تؤازرها دورية أمنية بمداهمة أحد الأفران في منطقة الزاهرية - طرابلس صباح اليوم، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وأثناء المداهمة تم ضبط ٢٧ طنًا من الطحين في المستودع، وعلم أنه تم توقيف شقيق صاحب الفرن وهو قيد التحقيق.وتم انشاء محضر ضبط للنيابة العامة.