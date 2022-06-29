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لبنان

في طرابلس... ضبط 27 طنًا من الطحين في أحد الأفران

Lebanon 24
29-06-2022 | 13:41
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قامت وزارة الاقتصاد تؤازرها دورية أمنية بمداهمة أحد الأفران في منطقة الزاهرية - طرابلس صباح اليوم، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 

وأثناء المداهمة تم ضبط ٢٧ طنًا من الطحين في المستودع، وعلم أنه تم توقيف شقيق صاحب الفرن وهو قيد التحقيق.
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وتم انشاء محضر ضبط للنيابة العامة.
 
وبعد الضبط، أفادت المصادر أن الطحين الذي تمت مصادرته سيتم توزيعه على الأفران بأمر من النيابة العامة.
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