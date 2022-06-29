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لبنان

المستشار الإعلامي لميقاتي: معلومات تشير إلى اجتماع يعقده باسيل مع عدد من الوزراء لمحاولة خلق بلبلة وتأليب الوزراء على رئيس الحكومة

Lebanon 24
29-06-2022 | 14:01
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أكد المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي الزميل فارس الجميل أن "التشكيلة الحكومية التي قدمت هي تشكيلة الضرورة القصوى لأننا نمر في مرحلة عصيبة جدًا تقتضي الإسراع في تشكيل الحكومة لمواكبة التحديات وكان الرئيس المكلف واضحًا منذ اليوم الأول فور تكليفه بتشكيل الحكومة حين قال إنه يعمل على تشكيل الحكومة بأسرع وقت وأنه سيقدم التشكيلة لرئيس الجمهورية "نهاية الأسبوع أو بداية الأسبوع المقبل" حينها".
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وقال في حديث لقناة "المنار": "الأمر الطبيعي أن يكون فخامة الرئيس هو من أكثر المستعجلين لتشكيل الحكومة لمواكبة الأشهر الأخيرة من عهده"، مضيفة أن التشكيلة لم تكن سريعة فالصورة باتت واضحة لدى الرئيس المكلف فبالأمس أجرى الاستشارات غير الملزمة والمواقف السياسية باتت واضحة".
 
وأضاف: "المؤسف ما حصل هذا المساء لأن التسريب المتعمد والمعروف المصدر لأن الورقة التي تم تسريبها هي ملك شخصين هما دولة الرئيس وفخامة الرئيس، والتسريب حصل من الجانب المحيط بفخامة الرئيس لأسباب باتت معروفة:، مؤكدًا أن هناك معلومات تشير إلى اجتماع يعقده النائب جبران باسيل مع عدد من الوزراء لمحاولة خلق نوع من البلبلة".
 
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