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لبنان

المكتب الإعلامي لميقاتي يرد: مسرّب التشكيلة الحكومية معروف والعجلة فضحته

Lebanon 24
29-06-2022 | 14:57
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صدر عن المكتب الاعلامي لرئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الاتي: 

"على أثر الضجة التي أثارها تسريب بعض المحيطين برئيس الجمهورية العماد ميشال عون مسودة التشكيلة الحكومية التي سلمها الرئيس ميقاتي الى رئيس الجمهورية، عمد "مَنْ نفى التسريب"  الى توزيع  خبر عبر  أحد المواقع الالكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي مفاده "ان الفريق المحيط بالرئيس ميقاتي هو من سرّب المسودة".
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يهمنا في هذا الاطار التوضيح أن اسماء من سرّب التشكيلة ومن سُرّبت اليه من الصحافيين معروفة وموثقة بالوقائع والادلّة، ومن الافضل ان لا يلعب "المسرّبون" بنار تؤذي زملاء نحترمهم ونقدرهم. 

كما ان عجلة التسريب فضحت "المسّرب" الذي ابقى على علامات بالغة الدلالة على النسخة المسرّبة، ففضحته. 
إن القصد من تسريب التشكيلة واضح للعموم، والرسالة وصلت، ونعلن وقف السجال لانجاح السعي  الحثيث لتشكيل الحكومة وصونا لمقام  رئاسة الجمهورية".
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