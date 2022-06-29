تعرض لحادث صدم في جبيل... وفارق الحياة (صورة)

تعرض الشاب عماد درويش من منطقة ضهر العين البالغ من العمر أربعين عامًا لحادث صدم في منطقة جبيل، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وتم نقله إلى مستشفى سيدة المعونات لكنه ما لبث أن فارق الحياة.