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لبنان

تعرض لحادث صدم في جبيل... وفارق الحياة (صورة)

Lebanon 24
29-06-2022 | 15:45
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تعرض الشاب عماد درويش من منطقة ضهر العين البالغ من العمر أربعين عامًا لحادث صدم في منطقة جبيل، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".
 
وتم نقله إلى مستشفى سيدة المعونات لكنه ما لبث أن فارق الحياة.
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