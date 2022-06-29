من الشمال... وصول قارب جديد إلى الشواطئ الايطالية

أفاد مندوب "لبنان 24" عن وصول قارب جديد إلى الشواطئ الايطالية بشكل غير شرعي، كان يقل شبان من مخيم البداوي ومن طرابلس.



وغادر القارب بشكل غير شرعي منذ عدة ايام عبر احد المرافئ غير الشرعية في الشمال، ويعتبر الثالث الذي يغادر الى ايطاليا في مدة ١٠ ايام حاملاً شبان وعائلات من شمالي لبنان.

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