في الجنوب... القوى الأمنية تختم منزلًا بالشمع الأحمر بعدما ضبطت فيه مسروقات

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ختمت القوى الأمنية في فصيلة بنت جبيل منزل أحد المواطنين في حي المسىلخ بالشمع الاحمر، بعدما ضبطت فيه الكثير من المسروقات، بينها قوارير غاز وعدة صناعية.يذكر أن الحي المذكور شهد سرقات من كثير من المنازل لشهور سابقة عدة، وكذلك من منازل بلدة عيناثا .والموقوف هو من ميسوري الحال. ويجري التحقيق معه من قبل السلطات المختصة.