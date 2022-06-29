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لبنان

تدفّق أموال على منطقة تعاني حِرماناً مُزمِناً

Lebanon 24
29-06-2022 | 17:15
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على نحو مفاجئ، تدفقت أموال، على منطقة تعاني حرماناً مزمناً، توزعت بين دعم ومصادر أخرى لم يعلن عنها، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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