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لبنان

التعاطي لم يكن على مستوى النتائج المرجوّة

Lebanon 24
29-06-2022 | 17:22
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تبيّن لحزب بارز أن التعاطي مع وجهته الإيجابية مع حليف، لم تكن على مستوى النتائج المرجوة، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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