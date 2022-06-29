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لبنان

نحو تكتل عكاري - بقاعي

Lebanon 24
29-06-2022 | 22:32
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قطعت خطوة جمع نواب البقاعين الأوسط والغربي بلال الحشيمي وميشال ضاهر وغسان السكاف مع كتلة نواب عكار شوطاً كبيراً. الهدف المعلن من الخطوة «خلق إطار وطني تنسيقي تنموي جامع»، فيما الهدف الفعلي بحسب متابعين تشكيل تحالف يكون له ثقله في الاستحقاقات الرئيسية.
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