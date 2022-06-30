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لبنان

ما حقيقة تأجيل تنفيذ قرار تعرفة الاتصالات الجديدة؟

Lebanon 24
30-06-2022 | 00:47
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صدر عن المكتب الاعلامي لوزير الاتصالات جوني القرم بيان جاء فيه: 

"ينفي وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم، نفيا قاطعا صحة الاخبار المتداولة على بعض المواقع الإخبارية الالكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي عن تأجيل تنفيذ قرار تعرفة الاتصالات الجديدة. 
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ويؤكد القرم ان هذا الخبر عار من الصحة جملة وتفصيلا وان قرار تعرفة الاتصالات الجديدة سيعمل به ابتداء من ١ تموز، ويمكن للمواطنين الاطلاع على الاسعار الجديدة على المواقع الالكترونية الخاصة بهيئة "اوجيرو" وبشركتي الخليوي "ألفا" و"تاتش"."
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