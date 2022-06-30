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لبنان

ميقاتي في البرلمان اليوم للنقاش في الموازنة والخطة الاصلاحية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
30-06-2022 | 01:00
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فوجئ الرئيس نجيب ميقاتي عصر أمس بتسريب مسودة التشكيلة الحكومية التي كان قدمها صباحا الى رئيس الجمهورية ميشال عون، وعلق بالقول "إن هذا السلوك الذي يخالف ابسط قواعد والاصول السياسية واللياقات المهنية، هدفه عرقلة التشكيلة الحكومية، وقد وصلت الرسالة".

 

دوائر بعبدا الرسمية فوجئت أيضا بالتسريب وعممت ليلا بيانا بصيغة مصادر ينفي التسريب من قبلها. فمن هو المسرّب اذن؟

المكتب الاعلامي للرئيس ميقاتي "أكد أن اسماء من سرّب التشكيلة ومن سُرّبت اليه من الصحافيين معروفة وموثقة بالوقائع والادلّة، ومن الافضل ان لا يلعب "المسرّبون" بنار تؤذي زملاء نحترمهم ونقدرهم. كما ان عجلة التسريب فضحت "المسّرب" الذي أبقى على علامات بالغة الدلالة على النسخة المسرّبة، ففضحته.

إن القصد من تسريب التشكيلة واضح للعموم، والرسالة وصلت، ونعلن وقف السجال لانجاح السعي الحثيث لتشكيل الحكومة وصونا لمقام رئاسة الجمهورية".

في المقابل يؤكد الرئيس ميقاتي "ان التشكيلة التي وضعها باتت في عهدة رئيس الجمهورية لابداء الرأي والنقاش والتشاور"، مجددا "الحرص على العققة مع الرئيس عون والتعاون البنّاء والايجابي معه".

واليوم سيكون الرئيس ميقاتي حاضرا في اجتماع لجنة المال والموازنة في المجلس النيابي خلال نقاش مشروع قانون الموازنة، وسيشرح للنواب الخطة الاصلاحية التي اعدتها الحكومة ويتناقش معهم في مضمونها.

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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خاص "لبنان 24"

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