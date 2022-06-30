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لبنان

من جديد... كلب شارد يتهجّم على طفل في هذه المنطقة

Lebanon 24
30-06-2022 | 01:11
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اقدم عدد من الكلاب الشاردة على التهجم على احد الاطفال بمدينة طرابلس مما ادى الى اصابته بجروح، وفق مندوبة "لبنان 24".
وطالب اهالي المنطقة، بلدية طرابلس والمعنيين ايجاد حل سريع  لهذه الظاهرة حرصا على ابناء المدينة واطفالها.
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