تشكيلة ميقاتي الحكومية.. هل استفزت "الاشتراكي"؟

شكلت التشكيلة الحكومية التي قدمها الرئيس المكلف نجيب ميقاتي يوم أمس، مفاجأة لمختلف القوى السياسية، سواء من ناحية السرعة التي أبداها ميقاتي في عملية توزيع الحقائب أو لجهة الحفاظ على توازنات معينة طالبت بها قوى سياسية أساسية.

واللافت في تشكيلة ميقاتي أنه استبدل الوزير الدرزي عصام شرف الدين الذي كان محسوباً على النائب السابق طلال أرسلان؛ بشخصية وليد عساف الذي يتمتع باستقلالية سياسية لكنه لا يشكل "استفزازاً" للحزب التقدمي الاشتراكي ورئيسه وليد جنبلاط. مع هذا، كان لافتاً إبقاء وزير التربية عباس الحلبي في منصبه، وهو الذي كان "الاشتراكي" قد طرحه في الحكومة الحالية.

مصادر مقربة من "الاشتراكي" رأت أن تلك التشكيلة الحكومية "غير مستفزة" لنا من الباب السياسي؛ معتبرة أن القرار بيد رئيس الجمهورية ميشال عون لحسم الموافقة عليها من عدمها.