Advertisement

لبنان

أسعار اللحوم.. "وحارة كل مين ايدو الو"

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
30-06-2022 | 03:45
A-
A+
Doc-P-967104-637921772720708271.jpg
Doc-P-967104-637921772720708271.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لاحظ العديد من المتابعين، أن اختلافاً كبيراً يسجل في أسعار اللحوم بين المحال التجارية، ما يؤدي الى استغراب كبير لدى المواطنين، خصوصاً وان فارق الاسعار شاسع بين محل وآخر.
وبحسب المراقبين، فان سعر كيلو لحم البقر يسعّر في أحد المحال بـ250 الف ليرة لبنانية، في حين أن محلاً آخر في المنطقة عينها يسعّره بـ340 الف ليرة.
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
04:00 | 2022-06-30
03:00 | 2022-06-30
02:00 | 2022-06-30
06:44 | 2022-06-30
06:42 | 2022-06-30
06:40 | 2022-06-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website