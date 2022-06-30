أسعار اللحوم.. "وحارة كل مين ايدو الو"

لاحظ العديد من المتابعين، أن اختلافاً كبيراً يسجل في أسعار اللحوم بين المحال التجارية، ما يؤدي الى استغراب كبير لدى المواطنين، خصوصاً وان فارق الاسعار شاسع بين محل وآخر.

وبحسب المراقبين، فان سعر كيلو لحم البقر يسعّر في أحد المحال بـ250 الف ليرة لبنانية، في حين أن محلاً آخر في المنطقة عينها يسعّره بـ340 الف ليرة.

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