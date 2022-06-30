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لبنان

عشية بدء تطبيق التسعيرة الجديدة للاتصالات.. هذا ما قاله الوزير القرم

Lebanon 24
30-06-2022 | 02:27
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أكد وزير الاتصالات جوني القرم أنّ "تعرفة الاتصالات الجديدة ستبدأ رسمياً ابتداءً من صباح غد".
واشار عبر صوت لبنان 100.3-100.5 الى أنه "يمكن للمواطنين الاطلاع على الاسعار الجديدة على المواقع الالكترونية الخاصة بهيئة اوجيرو وبشركتي الخليوي ألفا وتاتش التي ستصبح حسب سعر منصّة صيرفة".
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