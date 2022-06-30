عشية بدء تطبيق التسعيرة الجديدة للاتصالات.. هذا ما قاله الوزير القرم

أكد وزير الاتصالات جوني القرم أنّ "تعرفة الاتصالات الجديدة ستبدأ رسمياً ابتداءً من صباح غد".

واشار عبر صوت لبنان 100.3-100.5 الى أنه "يمكن للمواطنين الاطلاع على الاسعار الجديدة على المواقع الالكترونية الخاصة بهيئة اوجيرو وبشركتي الخليوي ألفا وتاتش التي ستصبح حسب سعر منصّة صيرفة".

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