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لبنان
وزير السياحة وقع مذكرة تفاهم مع مجموعة 100% LIBAN لتطوير المشاريع السياحية
Lebanon 24
30-06-2022
|
03:17
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وقّع وزير السياحة في حكومة تصريف الاعمال المهندس وليد نصار مذكرة تفاهم مع مجموعة 100% Liban ، ممثلة برئيسها سليمان المعرّاوي، تهدف إلى تطوير وإعداد المشاريع السياحية على الأراضي اللبنانية كافة، وإنشاء واعتماد آليات مشتركة للعمل بغية تكثيف التعاون مع أكبر عدد من المؤسسات من مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تبادل المعلومات والخبرات خصوصاً في الإطار التنظيمي والتنفيذي المتعلقة بالإدارة السياحية مثل الجودة وتطبيقات تكنولوجيا والسعي الجاد إلى تسويق الأفكار والمقاصد والمنتجات اللبنانية فخر الصناعة والحرف اللبنانية كما تقنية الترويج والتسويق للسياحة وتبادل المعلومات والاحصاءات المتعلقة بالسياحة بفروعها كافة.
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وأجازت الاتفاقية للمجموعة تنظيم وإقامة المهرجانات واللقاءات والاحتفالات ذات الطابع السياحي في أي منطقة من لبنان، وتمويل النشاطات عبر جهات مانحة من القطاع الخاص أو من المشاركين أنفسهم.
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